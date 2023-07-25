Росатом ожидает увеличение числа партнеров по итогам саммита Россия - Африка

В мероприятиях форума примут участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и другие руководители госкорпорации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует подписать ряд важных соглашений на саммите Россия - Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что по итогам мероприятия число партнеров Росатома увеличится, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Росатом" планирует подписать ряд важных соглашений и выступит генеральным партнером форума Россия - Африка. Ожидается, что по итогам форума число партнеров Росатома увеличится - на форуме запланировано подписание ряда важных соглашений с африканскими странами", - говорится в сообщении.

В мероприятиях форума примут участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и другие руководители госкорпорации. В рамках деловой программы запланировано обсуждение совместных атомных решений, в том числе в сфере атомной энергетики, ядерной медицины, обеспечения продовольственной безопасности африканских стран.

На выставочном стенде Росатома участникам форума будут представлены передовые решения на базе ядерных технологий, предлагаемые для внедрения в странах Африки. В числе экспонатов - макеты плавучей АЭС, российских комплексов ядерной медицины "Брахиум" и "Оникс" для лечения и диагностики тяжелых заболеваний, виртуальные туры по АЭС и ветропаркам России, другие инновации и продукты Росатома. Также для делегаций из ряда африканских стран будут организованы технические туры на Ленинградскую АЭС и Балтийский завод, где строятся новейшие атомные ледоколы.

Росатом - давний партнер государств африканского континента, в числе проектов - сооружение по российским технологиям первой в Египте АЭС ("Эль-Дабаа"), сотрудничество в различных направлениях с компаниями из ЮАР, Замбии, Намибии и ряда других стран, научные, экологические, образовательные проекты. В частности, в российских вузах по атомным специальностям сегодня обучаются сотни африканских студентов.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".