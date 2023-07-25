МВФ считает, что из-за завершения черноморской сделки зерно может подорожать на 10-15%

По данным главного экономиста фонда Пьера-Оливье Гуринши, за счет черноморской инициативы было экспортировано порядка 33 млн тонн зерна с Украины

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что завершение черноморской сделки может привести к росту цен на зерно в размере 10-15%. Об этом заявил на пресс-конференции главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Согласно изложенной им информации, за счет черноморской инициативы было экспортировано порядка 33 млн тонн зерна с Украины. "Это помогало держать давление на цены на продовольствие и зерно ниже", - сказал Гуринша. По его словам, "теперь, поскольку зерновая сделка приостановлена, та же самая механика работает в обратном направлении". "Это, вероятно, окажет давление, приводящее к повышению цен на продовольствие. У нас есть некоторые оценки в плане того, на сколько сократится объем предложения, какова эластичность цен ввиду этого сокращения и спроса. Мы все еще оцениваем, где мы приземлимся. Однако, по нашему мнению, рост цен на зерно в диапазоне 10-15% - это резонная оценка, хотя мы еще должны посмотреть, как именно будут развиваться события", - утверждал главный экономист фонда.

Как подчеркнул в опубликованной на днях авторской статье президент России Владимир Путин, Москва готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. Статья была опубликована в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического форума Россия - Африка, которые запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первое такое совещание прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".