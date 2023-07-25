Еврокомиссар заявил, что ЕС готов вывозить почти все украинское зерно

По словам Януша Войцеховского, это около 4 млн тонн зерна в месяц

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Евросоюз готов вывозить почти все украинское зерно через так называемые коридоры солидарности. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Мы готовы экспортировать практически все. Это около 4 млн тонн зерна в месяц, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", - сказал он.

По его словам, до прекращения действия зерновой сделки 60% экспорта зерна осуществлялось через так называемые коридоры солидарности ЕС, 40% - через Черное море.