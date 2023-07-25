25 июля, 14:20,
обновлено 25 июля, 14:39

В Танзании пилотную добычу урана Росатомом планируют запустить в ближайшие месяцы

По словам посла России в республике Андрея Аветисяна, в перспективе этот проект может вырасти до полномасштабного по объемам добычи и переработки урана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Пилотная добыча урана Росатомом в Танзании может быть запущена в ближайшие месяцы. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Насколько мне известно, этот завод и пилотное производство близятся к запуску. Думаю, в ближайшие месяцы Росатом выполнит то, о чем он говорил", - сказал посол.

По словам дипломата, в перспективе этот проект может вырасти до полномасштабного по объемам добычи и переработки урана.

В ноябре прошлого года первый заместитель генерального директора Росатома, директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявлял на полях XII международного форума "Атомэкспо", что добыча урана на месторождении в Танзании начнется в ближайшие несколько лет. 

Теги:
ТанзанияРоссия
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