Росрыболовство ждет удешевления рыбной продукции

Как отметили в ведомстве, "снижение на рынке доли импортной продукции исключит фактор негативного влияния волатильности курса на стоимость"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Запрет на ввоз в Россию продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран приведет к снижению цен на отечественную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"По оценке Росрыболовства, такая продукция, ввиду отсутствия дополнительных факторов, связанных с импортом, станет доступнее для населения. Рост стоимости импортируемой продукции обусловлен в том числе повышением курса валюты. Это, в свою очередь, влекло за собой рост стоимости отечественной продукции. Снижение на рынке доли импортной продукции исключит фактор негативного влияния волатильности курса на стоимость", - говорится в сообщении.

Постановлением правительства РФ о введении специальных экономических мер устанавливается запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания и Ирландия, напомнили в Росрыболовстве.

Там отметили, что данная мера освободит отдельные ниши рынка, в том числе в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители. Их мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции. Также сохранятся поставки рыбы из стран за исключением недружественных.