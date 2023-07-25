Силуанов: проект новой редакции Бюджетного кодекса находится в высокой степени готовности

По словам главы Минфина РФ, работа над документом продолжается с учетом принимаемых изменений в действующий кодекс и тенденциями российского законодательства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Проект новой редакции Бюджетного кодекса находится в высокой степени готовности, работа над проектом продолжается с учетом принимаемых изменений в действующий кодекс и тенденциями российского законодательства. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью журналу "Бюджет".

"Проект [новой редакции Бюджетного кодекса] находится в высокой степени готовности и постоянно дорабатывается с учетом принимаемых изменений в действующий кодекс и современных тенденций развития российского законодательства", - сказал Силуанов.

Министр напомнил, что проект новой редакции Минфин уже внес в правительство. По словам Силуанова, при комитете Госдумы по бюджету и налогам образована рабочая группа, в которую привлекли представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и экспертного сообщества. "Основная задача группы - предварительное рассмотрение и доработка подготовленной Минфином новой редакции кодекса для его внесения правительством в Государственную думу в 2024 году", - пояснил Силуанов.

Бюджетный кодекс своевременно адаптируется к тем системным изменениям и процессам, которые происходят в экономике, отметил министр. "Мы стремимся достичь большей стабильности Бюджетного кодекса, однако многие новые инструменты, которые внедряются сейчас, в первую очередь в рамках цифровой трансформации, должны найти отражение в Бюджетном кодексе", - уточнил он. "Так, например, в обозримом будущем в Бюджетный кодекс будет инкорпорирована такая новая форма российской национальной валюты, как цифровой рубль. Это позволит вывести на новый уровень и разнообразить формы расчетов как при взимании и зачислении бюджетных платежей, так и при оплате обязательств государства", - добавил Силуанов.