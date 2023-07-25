Путин заявил, что в целом российские компании работают устойчиво

Они справляются со всеми вызовами, отметил президент

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские компании и предприятия в целом работают уверенно и устойчиво, справляются со всеми вызовами, отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.

"В целом наши компании, предприятия, бизнес работают уверенно, устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности", - сказал глава государства.

"Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - отметил он. Президент также подчеркнул, что именно такую задачу власти и ставили перед собой, формулируя подходы к экономической политике.