25 июля, 14:27,
обновлено 25 июля, 14:50

Путин заявил, что в целом российские компании работают устойчиво

Они справляются со всеми вызовами, отметил президент

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские компании и предприятия в целом работают уверенно и устойчиво, справляются со всеми вызовами, отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.

"В целом наши компании, предприятия, бизнес работают уверенно, устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности", - сказал глава государства.

"Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - отметил он. Президент также подчеркнул, что именно такую задачу власти и ставили перед собой, формулируя подходы к экономической политике. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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