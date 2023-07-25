Посол России заявил о заинтересованности Танзании в военно-техническом сотрудничестве

Москва в свою очередь готова позитивно рассмотреть соответствующие заявки, отметил Андрей Аветисян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Танзания заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с РФ, Москва в свою очередь готова позитивно рассмотреть соответствующие заявки. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, интерес [у Танзании] есть в разных аспектах военно-технического сотрудничества [с Россией], <...> поступление заявок от наших танзанийских партнеров, мы всегда будем готовы их благосклонно рассмотреть", - сказал он.

Дипломат отметил, что в этой сфере Танзания прежде всего заинтересована в обучении граждан республики в российских военных академиях и военных училищах. "В этом году около 100 танзанийцев были направлены за счет российской стороны на учебу в наши военные учебные заведения, с каждым годом, думаю, это количество будет увеличиваться, потому что традиционно интерес к российскому образованию в целом, и в военному, и в частности, только растет", - добавил Аветисян.