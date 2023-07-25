Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере

Иначе люди будут оттуда уходить, отметил президент

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.

"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, безработица в стране снижается, сейчас она составляется 3,2%. "При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле - более чем на 10%", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что это среднее значение и "в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится". "Но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении. В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов", - отметил глава государства.

В начале июля на встрече с Путиным премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что за первые четыре месяца этого года рост реальных зарплат в России составил 4,2%. Глава кабмина также сообщал, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне.