25 июля, 14:29,
обновлено 25 июля, 15:08

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере

Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Иначе люди будут оттуда уходить, отметил президент

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.

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"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, безработица в стране снижается, сейчас она составляется 3,2%. "При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле - более чем на 10%", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что это среднее значение и "в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится". "Но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении. В целом результат хороший. Он даже выше ожиданий и предварительных расчетов", - отметил глава государства.

В начале июля на встрече с Путиным премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что за первые четыре месяца этого года рост реальных зарплат в России составил 4,2%. Глава кабмина также сообщал, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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