Biogen уволит 11% штата сотрудников для запуска препарата для лечения Альцгеймера

Речь идет об 1 тыс. человек

ТАСС, 25 июля. Американская компания Biogen, занимающаяся производством и исследованием фармацевтических препаратов, планирует уволить 1 тыс. сотрудников, что составляет 11% всего штата организации. Как во вторник сообщило агентство Reuters, такой шаг необходим для сокращения расходов в преддверии запуска нового препарата для лечения Альцгеймера.

Как отмечает агентство, в апреле Biogen решило приостановить или прекратить исследования минимум четырех экспериментальных препаратов для сокращения расходов и сосредоточения на производстве более прибыльных вариантов.

"Дела Biogen находятся на переходном этапе", - приводит Reuters слова генерального директора компании Криса Вибахера. "Хотя мы будем вкладывать значительные средства в <...> запуск новых продуктов, нам также придется меньше инвестировать в другие области", - добавил он.

В январе Biogen и японская компания Eisai подали заявку на регистрацию нового препарата от болезни Альцгеймера Leqembi в Японии. 7 июля управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств американского Минздрава окончательно одобрило применение этого препарата который стал первым средством, не только борющимся с симптомами болезни Альцгеймера, но и позволяющим замедлить ее развитие.