В Тверской области включили в сеть энергоблок №4 Калининской АЭС после планового ремонта

Всего в ходе ремонтной кампании на блоке задействовали около 2 тыс. человек

ТВЕРЬ, 25 июля. /ТАСС/. Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Удомле Тверской области, включили в сеть после планового ремонта. Радиационный фон в районе станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, сообщила пресс-служба АЭС.

"Энергоблок №4 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового среднего ремонта. В ходе ремонтной кампании на блоке был выполнен ремонт насосного оборудования, турбины, турбогенератора и реакторной установки с последующей перегрузкой топлива. Также проведен контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 3,5 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузка отработавшего ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Работы выполнились силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. Всего в ходе ремонтной кампании на блоке было задействовано около 2 тыс. человек. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, добавили в пресс-службе.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.