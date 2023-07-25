Посол России заявил, что Москва посодействует поставкам удобрений Танзании при запросе

По словам Андрея Аветисяна, Танзания пока не запрашивала у РФ безвозмездных поставок удобрений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Танзания пока не запрашивала у РФ безвозмездных поставок удобрений, Москва окажет содействие партнерам при запросе. Об этом заявил ТАСС посол России в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя поставки более 30 млн тонн российских удобрений на безвозмездной основе соседней с Танзанией Кении, Аветисян отметил, что Додома "пока не просила оказания подобной помощи".

"Но я думаю, что, если такая просьба последует, Россия сделает все, чтобы нашим друзьям в Танзании помочь", - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что помимо Кении тот же груз, но меньшим объемом получили до этого в Малави. "И дальше в планах оказание помощи удобрениями Нигерии. Я думаю, что эта работа будет продолжена, - продолжил глава российского диппредставительства. - Как сказал президент РФ Владимир Путин, мы готовы бесплатно на безвозмездной основе передать африканским странам наши удобрения, которые незаконно удерживаются в портах Европейского союза, и при поступлении заявок и просьб, хоть это связано для нас с большими сложностями, мы готовы будем помощь оказать".