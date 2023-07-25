Великобритания надеется, что лидеры стран Африки выскажутся в России по зерновой сделке

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Великобритания ожидает, что лидеры африканских стран на предстоящем саммите Россия - Африка выступят "с сильным сигналом" в адрес России в связи с ситуацией вокруг зерновой сделки. Об этом заявила журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Я считаю, что саммит Россия - Африка на этой неделе очень важен. Было бы чудесно, если бы африканские лидеры послали действительно сильные сигналы президенту [РФ Владимиру] Путину. Я думаю, они были для этого в достаточной степени спровоцированы", - сказала она, отвечая на вопрос о том, что ждет Лондон от саммита Россия - Африка в отношении зерновой сделки.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".