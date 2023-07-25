Дума приняла закон о возложении ответственности за утилизацию упаковки на производителей

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возложении ответственности за утилизацию использованной упаковки на ее производителей.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в апреле и принят в первом чтении в июне.

Принятый закон устанавливает, что обязанность за утилизацию отходов от использования товаров накладывается на производителя товара или упаковки, а также на импортера, который ввозит товар из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и из государств - членов ЕАЭС.

"Сегодня в Госдуме мы приняли закон, который возлагает ответственность за утилизацию отходов упаковки на ее производителей, а не производителей товара, которые ее используют. Это важный, но самое главное, что системного характера документ, который приближает нас к увеличению доли вторсырья в хозяйственном обороте", - пояснил ТАСС член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он добавил, что законом также устанавливается экосбор с дифференцированными ставками - чем проще утилизация и переработка тары, тем меньше взнос. "Производить и привозить в Россию упаковку, которую можно потом перевести во вторсырье, будет выгоднее", - добавил депутат.

Сейчас, пояснил он, за утилизацию, например, одноразовых стаканчиков в кофейне отвечает ее владелец. С принятием закона ответственность переходит на производителя стаканчиков. По словам Говырина, для малого бизнеса - это снижение нагрузки, как регуляторной, так и финансовой. Для государства - возможность уменьшить количество субъектов регулирования с 4 млн до 55 тыс.

Говырин также сообщил, что, согласно принятым нормам, предусматривается плановый рост нормативов по утилизации упаковки: в 2025 году - до 55% всей упаковки, в 2026 - до 75%, с 2027 года производители и импортеры будут обязаны утилизировать 100% упаковки.