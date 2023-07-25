Посол России заявил, что приостановка зерновой сделки не скажется на Танзании

Андрей Аветисян отметил, что поставки зерна из России "как шли, так и идут и будут идти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Решение России о приостановке участия в зерновой сделке не вызвало паники в Танзании, последствий этого решения в республике не почувствуют. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Танзании Андрей Аветисян на полях Российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Паники в Танзании это решение [о приостановке сделки] не вызвало", - указал дипломат. "Пропагандистский заряд, инспирированный Западом, внимания в Танзании не получил. И танзанийцы точно не почувствуют на себе каких-то последствий этой сделки", - добавил он.

По словам Аветисяна, поставки зерна из России "как шли, так и идут и будут идти". "Об этом президент [России Владимир] Путин заявлял, об этом договаривались танзанийские компании с Россией, - продолжил он. - Никаких существенных изменений в этих планах нет". При этом он подчеркнул, что в рамках зерновой сделки до нуждающихся стран доходили "буквально крохи".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".