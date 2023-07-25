Путин ожидает, что экономика РФ продолжит быстро расти

Президент отметил, что одним из позитивных индикаторов деловой активности является банковское кредитование

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экономика России, как можно судить по ряду показателей, в ближайшее время продолжит расти быстрыми темпами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он обратил внимание, что одним из позитивных индикаторов деловой активности является банковское кредитование.

"По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам - 16,7%. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании. Кроме того, увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства", - указал Путин.