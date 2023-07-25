25 июля, 14:50

В работе Ozon в России произошел сбой

Больше всего сообщений о неполадках было в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

МОСКВА. /ТАСС/. Сбои в работе онлайн-ретейлера Ozon наблюдаются в России. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Downradar.

По состоянию на 17:20 мск было зафиксировано 3,234 тыс. отчетов о сбоях в работе сервиса.

По данным Downradar, 39% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на выкидывание из профиля, у 28% наблюдались проблемы со входом в сервис. Еще 14% пользователей сообщили об общем сбое.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 

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