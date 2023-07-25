Эксперт: повышение пошлин на импорт вина в РФ поможет виноделам конкурировать на равных

Директор Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Александр Рыбченко отметил, что системная работа государства, виноградарских и винодельческих предприятий по наращиванию количества и качества продукции, увеличению площадей закладки виноградников сталкивается с демпингом иностранных производителей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Повышение Россией ввозной пошлины на вино для недружественных стран позволит российским производителям конкурировать на рынке на равных условиях. Об этом заявил журналистам директор Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Александр Рыбченко.

"Для дальнейшего развития российского виноделия необходимо уравнять на полке цены на вино отечественного и импортного производства. Установление дополнительной пошлины на ввозимую в Российскую Федерацию продукцию виноделия позволит нашим производителям конкурировать на равных условиях", - сказал Рыбченко.

Он отметил, что системная работа государства, виноградарских и винодельческих предприятий по наращиванию количества и качества продукции, увеличению площадей закладки виноградников сталкивается с демпингом иностранных производителей.

Генеральный директор винодельни "Кубань-вино" Виктория Емельянович добавила, что качество отечественного вина не уступает импортному. "Объемы наши виноделы тоже готовы обеспечить", - подчеркнула она.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГК "Абрау-Дюрсо", компания поддерживает постановление об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины на импортную винодельческую продукцию из недружественных России стран и считает ее своевременной и крайне необходимой. Там же отметили, что в отрасли продолжает развиваться наметившаяся в начале этого года тенденция снижения темпов производства российского вина и игристого вина при одновременном увеличении объемов импорта, что могло бы привести к драматическим изменениям на рынке отечественной винодельческой продукции.

Правительство России повысило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года.