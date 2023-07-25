Захарова предложила Западу объяснить в СБ ООН причины недопуска в Африку продовольствия РФ

Как заявила официальный представитель российского МИД, страны Запада "сумели чуть не лопнуть от обжорства, прикарманив 97% поставок продукции, и заодно от жадности разорить фермеров Польши и Болгарии"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Участники заседания Совбеза ООН, которое состоится 26 июля и будет посвящено выходу РФ из зерновой сделки, должны объяснить странам Африки причины недопуска российского продовольствия на континент. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Наконец, США, Британия, Франция и страны ЕС, входящие в СБ ООН, смогут спокойно и вдумчиво ответить на вопрос: "где зерно, Зин?". <...> Уверена, они найдут нужные слова, чтобы объяснить странам Африки, почему не пустили на континент российское продовольствие и удобрения", - отметила Захарова.

По ее словам, страны Запада "сумели чуть не лопнуть от обжорства, прикарманив 97% поставок продукции, и заодно от жадности разорить фермеров Польши и Болгарии". Она также напомнила про отсутствие реакции в отношении киевского режима, подорвавшего аммиакопровод Тольятти - Одесса, "чтобы заблокировать поставки российских удобрений".

Ранее представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд заявила о том, что Совет Безопасности ООН в среду, 26 июля, проведет заседание, на котором обсудит выход России из зерновой сделки, которая прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.