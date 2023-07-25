Патрушев: РФ выступает против немедленного отказа от традиционных ископаемых ресурсов

По мнению секретаря СБ РФ, переход на низкоэмиссионное развитие должен быть постепенным

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Переход на низкоэмиссионное развитие должен быть постепенным, Россия не поддерживает идею резких запретов и отказов от традиционных ископаемых ресурсов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"Исходим из того, что переход на низкоэмиссионное развитие должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным с учетом национальных особенностей. Не поддерживаем идею немедленных запретов и отказов от традиционных ископаемых ресурсов", - сказал Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".

Секретарь СБ РФ указал на важность соблюдения баланса между обеспечением энергетической безопасности и осуществлением перехода на возобновляемые источники. Он призвал к эффективному использованию всех видов энергоресурсов на основе внедрения новых чистых технологий и мер, стимулирующих снижение углеродного следа в различных отраслях.

По словам Патрушева, с учетом "прогнозируемого роста населения на более чем 1,5 млрд человек и мирового спроса на энергию на 22% к 2050 году, прежде всего в наименее развитых и развивающихся странах, вызывает сомнение реалистичность навязываемого Западом ускоренного энергоперехода".