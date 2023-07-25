Ушаков: РФ будет готова вернуться к участию в зерновой сделке при выполнении обязательств

Помощник президента отметил, что зерновая сделка окончательно не свернута, она приостановлена

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Зерновая сделка окончательно не свернута, она приостановлена, Россия готова вернуться к участию, если обязательства в ее отношении будут реализовываться на практике. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"По зерновой сделке уже много было сделано заявлений, в том числе и самим президентом, там уже лучше не скажешь. По-моему, ситуация сейчас ясна. По ряду причин, которые были многократно всеми изложены, в частности, президентом, мы прекратили свою часть в этой сделке с 18 июля, - сказал Ушаков. - Но готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализовываться на практике".

"То есть сделка окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть этого пакетного решения не выполняется совершенно", - добавил Ушаков.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.