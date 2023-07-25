"Юнистрим" продолжает работать и повышает лимиты на переводы в Узбекистан

В банке сообщили, что отправка переводов осуществляется в рублях c зачислением в национальной валюте

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Юнистрим" продолжает совершать переводы, банк также увеличил лимиты на переводы в Узбекистан, на карты UzCard и HUMO, лимит по одной карте в месяц составляет теперь почти 165 млн сумов или почти 1,3 млн рублей, говорится в сообщении банка.

"Юнистрим" продолжает свою работу в штатном режиме, поэтому вы можете, как и прежде, осуществлять переводы с минимальными затратами и без лишних расходов на комиссию. Также хотим отметить, что в июле "Юнистрим" увеличил лимиты на переводы в Узбекистан. Теперь лимиты по пополнению карт UzCard и HUMO составляют: разовая транзакция - 16 499 988 сумов; общий лимит на одну карту в течение месяца - 164 999 999 сумов", - говорится в сообщении.

В банке также отметили, что отправка переводов осуществляется в рублях c зачислением в национальной валюте. А отправить перевод можно в офисе "Юнистрим" или в офисах партнеров, а также на сайте банка и через мобильное приложение.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. В соответствующий список были внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Тогда в "Юнистрим" заявили, что разработали инфраструктурное решение, позволяющее продолжать взаимодействовать с партнерами и продолжают работу в штатном режиме.