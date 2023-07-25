Источник сообщил о готовности Северного флота помочь севшему на мель судну "Михаил Сомов"

Собеседник агентства отметил, что сейчас сформирован отряд кораблей СФ, который направится в очередную экспедицию по Северному морскому пути

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спасательные силы и средства Северного флота (СФ) готовы оказать помощь научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов", севшему на мель у Земли Франца-Иосифа. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к штабу СФ.

"Спасательные силы и средства СФ находятся в готовности к оказанию помощи научно-экспедиционному судну "Михаил Сомов", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что сейчас сформирован отряд кораблей СФ, который направится в очередную экспедицию по Северному морскому пути. В его составе есть спасательный буксир "Алтай".

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". Угрозы затопления нет, разлива топлива нет. На борту 91 человек. Судно следовало для обеспечения северного завоза, оно вышло из Архангельска 4 июля.

"Михаил Сомов" должен доставить почти 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей, часть грузов уже завезена. В ходе рейса планируется восстановить работу автоматических метеорологических станций на острове Вилькицкого и острове Уединения. Вокруг установят специальные металлические ограждения для защиты от белых медведей.