Эксперт: рост пошлин на импорт вина вряд ли серьезно увеличит продажи российских напитков

По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, рост ставок в первую очередь затронет нижний и средний ценовой сегменты, где и так популярна отечественная продукция

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Повышение пошлин на импортные вина, которые ввозятся в Россию из недружественных стран, вряд ли серьезно увеличит продажи российских напитков. Рост ставок в первую очередь затронет нижний и средний ценовой сегменты, где и так популярна отечественная продукция, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

Как сообщалось, правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года.

"Повышение пошлин как в процентном, так и в абсолютном размере в первую очередь окажет влияние на низкий и средний ценовые сегменты, где и так популярны вина из России и дружественных стран. Поэтому предлагаемое изменение вряд ли существенно увеличит продажи и долю рынка вин, произведенных в России. Скорее, на это может повлиять хороший и качественный урожай 2022 года", - сказал Караваев.

По его словам, доля российского вина на полках магазинов и в ресторанах приближается к 60%. Это происходит за счет роста предложения со стороны отечественных виноделов и из-за снижения импорта из Италии, Франции и Испании.

"На динамику импорта вин влияют не только пошлины, но и курсы рубля к доллару и евро, которые учтены в конечной цене для покупателя. При этом для сохранения потребительской аудитории и тем более ее роста, важно обеспечить широкий выбор и разнообразие предлагаемого покупателям ассортимента", - указал глава ассоциации.