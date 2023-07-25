Unilever не считает правильным уходить с российского рынка

Глава компании Хайн Шумахер отметил, что не контактировал с правительством России после того, как доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" 16 июля были переданы во временное управление Росимущества

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Британская компания Unilever не считает правильным покидать российский рынок и предпочитает вариант ограниченной работы бизнеса. Об этом заявил главный исполнительный директор одного из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса Хайн Шумахер, слова которого приводит агентство Reuters.

По его мнению, у Unilever есть три варианта действий в России. "Первая опция - это забросить наш бизнес. Мы думаем, что в действительности это может привести к его национализации, учитывая недавние события (с компаниями Danone и "Балтика" - прим. ТАСС). Вторая опция - продать наш бизнес, однако реальность такова, что мы не смогли найти подходящее решение, которое бы соответствовало нашим заявленным целям. Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей, в то время как финальный вариант в виде ограниченной работы нашего бизнеса наименее плох", - сказал Шумахер в беседе с журналистами.

Глава компании также отметил, что не контактировал с правительством России после того, как доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" 16 июля были переданы во временное управление Росимущества.

В марте прошлого года Unilever приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начала российской специальной военной операции на Украине. Тогда же компания сообщила, что прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, однако продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России", при этом будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".

Unilever известна благодаря широкому ассортименту товаров, куда входит пищевая продукция, мороженое, косметика и бытовая химия. В ее активе находятся одни из самых известных и популярных торговых марок в мире, в том числе 12 брендов стоимостью свыше 1 млрд евро каждый, включая Knorr, Rexona, Dove и другие. В России компания действует с 1991 года, на нее работают около 3 тыс. человек. 3 июля Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список "спонсоров войны" Unilever из-за того, что компания не закрыла свой бизнес в России.