В Северной Осетии пассажиропоток аэропорта увеличился на 23% в I полугодии

За шесть месяцев аэропорт обслужил 390 тыс. пассажиров

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Владикавказ за шесть месяцев этого года увеличился на 23% благодаря новым и дополнительным рейсам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиропоток аэропорта "Владикавказ" за шесть месяцев 2023 года в сравнении с [аналогичным периодом] 2022 года увеличился на 23%. За шесть месяцев аэропорт обслужил 390,388 тыс. пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Рост количества пассажиров связан с увеличением спроса на перелеты по разным направлениям, открытием дополнительных рейсов по уже существующим направлениям, а также открытием новых.

В настоящее время из аэропорта Владикавказ доступны ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Рейсы в Казань, Новосибирск, Пермь и Екатеринбург осуществляются два раза в неделю, в Сочи - три раза в неделю, в Анталью - шесть раз в неделю, в Стамбул - два раза в неделю.