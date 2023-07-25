Индексация зарплат и умеренная инфляция. Заявления Путина на совещании по экономике

Инфляция в России сейчас умеренная, однако уже есть признаки ее ускорения, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить ценовую стабильность российской экономики, обеспечить баланс спроса и предложения.

Бизнес в стране работает устойчиво, успешно преодолевая все трудности, отметил президент. Он выразил уверенность, что экономика России в ближайшее время продолжит расти быстрыми темпами.

Кроме того, Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

Об инфляции

Инфляция в России сейчас умеренная, но есть риски ее ускорения - "в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса".

Важно обеспечить баланс спроса и предложения. Ведущая роль в этом вопросе отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, "расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее".

О российской экономике

Экономика России в ближайшее время продолжит расти быстрыми темпами.

Один из позитивных индикаторов деловой активности - банковское кредитование: на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам - 16,7%. "Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании. Кроме того, увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства".

Российские компании и предприятия в целом работают уверенно и устойчиво, "успешно преодолевают возникающие трудности". "Удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития". Именно такую задачу власти и ставили перед собой, формулируя подходы к экономической политике.

О сокращении дефицита бюджета

Дефицит федерального бюджета России во втором квартале текущего года сократился до 510 млрд рублей. За период с января по июнь он составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год (ранее прогнозировался показатель на уровне 2% ВВП).

"Позитивная экономическая динамика - это залог устойчивости государственных финансов".

О ВВП

Темпы роста ВВП России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, есть основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.

"Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более двух процентов".

О ненефтегазовых доходах

России удалось существенно нарастить ненефтегазовые доходы: по итогам второго квартала темп составил 43,5%, а за полгода они увеличились на 17,8%.

"Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях все это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса".

Об индексации зарплат бюджетников

"Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем: из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы".

Безработица в стране снижается, сейчас она составляется 3,2%, при этом "реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле - более чем на 10%".