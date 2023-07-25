25 июля, 16:14

В Запорожской области сообщили о росте розничных цен на бензин в августе на 1,3-2 рубля

Регион ориентируется на показатели Крыма, где стоимость топлива АИ-95 в среднем составляет 59,9 рубля за литр, АИ-92 - 54,9 рубля

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области в августе из-за роста стоимости топлива на российском рынке поднимут на 1,3-2 рубля предельные розничные цены на бензин, ориентируясь на показатели Крыма и ДНР. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

Согласно региональным нормативным актам, в настоящее время на АЗС стоимость АИ-95 не может быть больше 57,6 рубля за литр, АИ-92 - 52,5 рубля, дизельного топлива - 61 рубля за литр, газа - 27 рублей.

"Планируется, что с 4 августа бензин АИ-95 будет стоить не выше 59,6 рубля за литр, АИ-92 - 53,8 рубля. Цены на дизельное топливо и газ не изменятся", - сказал Козенко.

Он отметил, что в Крыму стоимость топлива АИ-95 в среднем составляет 59,9 рубля за литр, АИ-92 - 54,9 рубля, в Донецкой Народной Республике литр АИ-95 стоит 61 рубль, АИ-92 - 54 рубля.

"Рост цен на топливо на Санкт-Петербургской бирже, где биржевая цена на бензин АИ-92 уже превысила 64 тыс. рублей за тонну, АИ-95 подошел к 70 тыс. рублей, отразится на всей стране, в том числе на Запорожской области. В связи с этим в нашем регионе предельные розничные цены будут соотноситься с ценами в соседних субъектах. Правительство области держит ситуацию на контроле и предпринимает все возможные меры в сфере обеспечения жителей топливом", - рассказал Козенко.

С 1 марта в Запорожской области снизили регулируемую цену на дизельное топливо на 1,2 рубля за литр, до 61 рубля, зафиксировав ее на уровне Крыма. 

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