25 июля, 17:18

Китайская Hisense планирует локализовать производство бытовой техники в Петербурге

По словам вице-губернатора города Кирилла Полякова, компания рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Санкт-Петербурга и подбирает площадку для будущего производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Китайский производитель крупной бытовой техники и электроники Hisense планирует локализовать производство в Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

"Китайская корпорация планирует локализовать производство на территории Санкт-Петербурга. Российскому покупателю она известна прежде всего благодаря широкому модельному ряду телевизоров и системам кондиционирования", - написал он.

По его словам, компания рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Санкт-Петербурга и подбирает площадку для будущего производства.

"Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве и готовы оказать партнерам всестороннюю помощь. Дал поручение проконсультировать коллег по существующим мерам поддержки промышленных инвесторов и подобрать оптимальный механизм по развитию бизнеса в нашем регионе", - отметил Поляков.

Компания Hisense выпускает телевизоры, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, активно развивает научную деятельность и занимается разработкой инновационных решений для цифровой медицины, транспорта, автопрома и других отраслей. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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