25 июля, 16:32

Геннадий Магазинов занял пост замглавы ФАС, курирующего электроэнергетику

Этот пост ранее занимал Виталий Королев

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заместителем главы ФАС, курирующим управление регулирования электроэнергетики, стал Геннадий Магазинов, он сменил Виталия Королева, следует из данных на сайте ведомства.

Королев продолжит курировать ТЭК и химическую промышленность, а также жилищно-коммунальное хозяйство.

На должности замглавы ФАС Магазинов находится с 28 декабря 2020 года.

Королев занял должность начальника управления контроля электроэнергетики ФАС в августе 2008 года. Должность замглавы ФАС он занимает с 2015 года, говорится на сайте ведомства. 

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