Новым главой Dodo Brands с 1 января станет Алена Тихова, руководившая Dodo Pizza USA

Основатель компании Федор Овчинников останется в совете директоров, а также акционером

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новым главным исполнительным директором (СЕО) компании Dodo Brands (владеет франшизой "Додо Пицца") вместо ее основателя Федора Овчинникова станет Алена Тихова, экс-франчайзи "Додо Пиццы" и бывший руководитель Dodo Pizza USA.

"Следующим CEO Dodo Brands станет Алена Тихова. <…> 1 января 2024 года Алена становится CEO Dodo Brands, ее главным фокусом будут международные рынки, Дубай", - сказал Овчинников в ходе ежегодного съезда партнеров и менеджеров компании.

При этом Овчинников останется в совете директоров компании, а также ее акционером. О намерении покинуть пост CEO Dodo Brands и о поиске преемника на эту должность предприниматель объявил в январе 2023 года. Компания в своем пресс-релизе отмечает, что Овчинников после ухода с поста будет заниматься развитием сети цифровых кофеен "Дринкит", которая насчитывает 14 локаций в России, Казахстане и ОАЭ.

Тихова в прошлом была франчайзи "Додо Пицца" в Химках, а после выхода сети пиццерий на рынок США стала гендиректором управляющей компании Dodo Pizza USA. Dodo Brands в релизе напоминает, что в 2019 году управляющая компания приняла решение не расширять сеть по всей стране и сосредоточить ресурсы на развивающихся рынках. В 2020 году Тихова присоединилась к стартапу xRobotics, который разрабатывает и производит мобильные системы для автоматизирования пиццерий.

Изначально консультируя команду стартапа по вопросам стратегии и разработке продукта, Тихова затем перешла на должность вице-президента по продажам. "Моя задача на ближайшие пять-семь лет - укрепляя позиции "Додо" на существующих рынках, расширить наше международное присутствие. Мы намерены выходить в новые страны и становиться лидерами и там", - сказала Тихова, слова которой приводятся в сообщении.

Dodo Brands владеет и управляет портфелем франшиз "Додо Пицца", "Дринкит," и Doner 42. Группа насчитывает 957 ресторанов в 18 странах Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.