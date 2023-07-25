25 июля, 16:48

Чистая прибыль ОАК по РСБУ в первом полугодии составила почти 5 млрд рублей

Согласно отчетности компании, выручка корпорации за отчетный период выросла в шесть раз и составила 49 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по РСБУ за январь - июнь этого года составила 4,9 млрд рублей против убытка в 6,2 млрд рублей годом ранее. Это следует из отчетности компании.

Выручка корпорации за отчетный период выросла в шесть раз и составила 49 млрд рублей. При этом прибыль от продаж составила 1,49 млрд рублей против убытка почти в 2 млрд рублей годом ранее.

Как пояснили ТАСС в ОАК, на финансовых результатах корпорации "положительно сказались произошедшее в 2022 году объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа", а также интенсификация производства и поставок. 

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