Индексы Мосбиржи и РТС 25 июля выросли на 1,29-1,49%

Курс доллара по итогам дня снизился на 0,25%, евро просел на 0,64%, юань подорожал на 0,057%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские акции во вторник продолжили рост. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,29%, до 2 975,36 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,49%, до 1 038,57 пункта.

Курс доллара по итогам дня снизился на 0,25%, закрывшись на отметке 90,25 рубля. Евро просел на 0,64% - до 99,85 рубля, юань подорожал на 0,057% - до 12,63 рубля.

"Одной из причин продолжения роста на российском рынке акций стали нефтяные котировки Brent, которые проскочили без остановки ближайшую прогнозируемую величину в $82 за баррель и отправились дальше", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

На международных площадках продолжает сохраняться оптимизм. Инвесторы не торопятся выходить из открытых позиций накануне заседания по ключевой ставке ФРС США, результаты которого будут опубликованы 26 июля.

На фондовом рынке лидерами роста снова стали акции компании "Селигдар" (+13,3%) в ожидании сильных финансовых результатов за I полугодие 2023 года, предполагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами понижения оказались акции "ТГК-1" (-1,3%), возможно, в ходе коррекции после недавнего роста.

Прогноз на завтра

"Фактически только на спекулятивном росте и без реальных экономических обоснований предполагаем, что рынок не сможет в один заход снова дойти к отметкам в непосредственной близи уровня 3 тыс. пунктов", - считает Шепелев.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" на 26 июля по индексу Мосбиржи - 2 945-2 960 пунктов, по курсу доллара - 89,95-90,15 рубля.

Эксперты Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи снова покажет движение в коридоре 2,9-3 тыс. пунктов. Пара доллар/рубль будет колебаться в диапазоне 89-91 рубля, евро/рубль - в коридоре 99-101 рубля, юань/рубль - в 12,3-12,7 рубля.