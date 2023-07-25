Минсельхоз в 2023 году ожидает положительную динамику вылова водных биоресурсов

В ведомстве при этом сообщили о необходимости увеличения объемов переработки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. В России в 2023 году ожидается положительная динамика вылова водных биоресурсов, при этом объемы переработки необходимо увеличивать, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам заседания комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

"В прошлом году выросло производство продукции с высокой степенью переработки: например, рыбного филе - почти на 15%, непищевой муки - на 123%, фарша - на 76%. В текущем году ожидается положительная динамика вылова, и объемы переработки необходимо увеличивать", - отмечается в сообщении.

Что касается аквакультуры, в 2022 году ее объем составил 383,5 тыс. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Для стимулирования этого направления также предусмотрены меры господдержки, такие как льготные кредиты и льготный лизинг, инструменты в рамках "компенсирующей" субсидии и гранты.

"С учетом увеличения производства будет возрастать и потребность в ресурсах для развития аквакультуры, в первую очередь, в специализированных кормах. Сейчас реализуется восемь проектов по строительству и модернизации производства, после завершения которых общая мощность российских заводов вырастет в 10 раз и составит более 220 тыс. тонн кормов в год. Такой объем позволит полноценно обеспечивать потребность отечественных рыбохозяйств", - указывают в Минсельхозе.