В ООН сообщили, что получили уведомление от России о прекращении зерновой сделки

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков при этом заявил, что сделка "окончательно не свернута, она просто приостановлена"

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Направленное Россией ООН уведомление по зерновой сделке содержало заявление, что она прекращена. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС о том, прекращена ли зерновая сделка или приостановлена.

"В уведомлении, которое мы получили от России, содержалось слово "прекращена" (terminated). Дальнейшие пояснения насчет того, произошли ли в этом какие-то изменения, остаются за ними", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что зерновая сделка "окончательно не свернута, она просто приостановлена".