ООН заявила о работе над восстановлением зерновой сделки

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отказался сообщить какие-либо детали на этот счет

ООН, 25 июля. /ТАСС/. ООН предпринимает усилия для восстановления зерновой сделки, однако пока не может сообщить детали этой работы. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон вместе с Турцией и ООН работает над восстановлением соглашения. Отвечая на вопрос о том, имеет ли место обсуждение зерновой сделки в формате Британия - ООН - Турция, Хак заявил, что не может сообщить какие-либо детали на этот счет.

"Мы продолжаем добиваться, как мы уже говорили, продолжения поставок продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России. Я не могу в данный момент сообщить какие-то детали на этот счет, но ранее генеральный секретарь ясно заявил, что он не прекращает работу в этом направлении. Это крайне важно не только для этих двух стран, но и для благополучия всего мира. Как только мы сможем сообщить что-то с нашей стороны, мы сделаем это. На этом этапе, с учетом текущей ситуации, мы этого сделать не можем. Но мы можем подтвердить, что продолжаем усилия", - сказал он.