Сессия "Атомные технологии для развития Африки". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В первый день форума Россия - Африка проходит сессия "Атомные технологии для развития Африки".

В мероприятии принимают участие министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, основатель фонда Africa4Nuclear принцесса Мтомбени, генеральный директор Rwanda Atomic Energy Board Фидель Ндахайо, министр энергетики Зимбабве Жему Сода, министр гидравлики, энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди Ибрахим Увизейе, председатель Управления по атомным станциям Египта Амгед Аль-Вакиль. Модератором выступает специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Участники, в частности, обсудят перспективы развития мирного атома в Африканском регионе и возможные пути сотрудничества по этому направлению.