В Карачаево-Черкесии открылось производство одежды для военнослужащих

К концу 2023 года на предприятии планируется увеличить количество рабочих мест до 150

ЧЕРКЕССК, 25 июля. /ТАСС/. Фабрика по производству одежды для военнослужащих открылась в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии (КЧР). Численность ее сотрудников до конца года увеличится до 150, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня в Малокарачаевском районе открылась швейная фабрика "Красный Восток" - обособленное подразделение ООО "Воентекстильпром". Фабрика предназначена для производства одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий легкой промышленности. Сейчас здесь шьют костюмы и халаты для хирургов, постельное белье для армии России - несколько тысяч изделий в смену в зависимости от вида продукции", - написал Темрезов.

Руководитель региона отметил, что на предприятии работают 90 человек, к концу 2023 года планируется увеличить количество рабочих мест до 150, а после - вдвое.

"Хочу отметить, что открытие швейной фабрики - это не только важное событие в сфере развития промышленности республики и создание новых рабочих мест. Это еще и вклад в общее дело, которое объединило всех граждан нашей страны, - в победу России в непростой схватке за сохранение независимости и уничтожение неонацизма", - добавил он.