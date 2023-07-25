Уральский банк намерен взыскать с Euroclear недополученный доход от блокировки акций

В банке пояснили, что решение защищать свои права в юрисдикции РФ было принято, так как "ущерб от действий Euroclear возник у банка как у российской кредитной организации на территории Российской Федерации"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подал в Арбитражный суд Свердловской области иск к европейскому депозитарию Euroclear. Банк намерен взыскать недополученный из-за блокировки выплат по ценным бумагам доход, сообщили ТАСС в пресс-службе УБРиР.

"УБРиР обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к европейскому депозитарию Euroclear о взыскании недополученного дохода, сложившегося из суммы средств, выплаченных в качестве погашенных облигаций и купонного дохода. На счетах, открытых в Euroclear небанковской кредитной организацией АО "Национальный расчетный депозитарий", оказались заблокированы выплаты по ценным бумагам", - отметили в кредитной организации, не раскрыв сумму требований.

В банке пояснили, что решение защищать свои права в юрисдикции РФ было принято, так как "ущерб от действий Euroclear возник у банка как у российской кредитной организации на территории Российской Федерации".

О Euroclear и Clearstream

Euroclear и Clearstream - европейские центральные депозитарии, которые ведут учет прав инвесторов на ценные бумаги.

У российского Национального расчетного депозитария (НРД) есть счет в Euroclear и Clearstream, но операции по нему остановили, когда ЕС наложил санкции на НРД. Российские инвесторы потеряли доступ к своим иностранным ценным бумагам, которые учитывались на этом счете.

Euroclear и Clearstream "видят" только номинального держателя счета - НРД. Они не видят конечных владельцев активов. Так как НРД находится под санкциями, европейские депозитарии не проводят операции по этому счету, даже если конечный владелец ценных бумаг не находится под санкциями. Провести операции с отдельными бумагами можно, только если разрешают регуляторы ЕС.