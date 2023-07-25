ООН заявила о готовности к контактам с Россией по зерновой сделке

При этом заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак не стал отвечать, имели ли они место с момента прекращения действия инициативы

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что всемирная организация готова к контактам с Россией по зерновой сделке, но не стал отвечать, имели ли они место с момента прекращения ее действия.

"Мы хотим продолжать контакты для обсуждения выраженных РФ обеспокоенностей и других аспектов черноморской инициативы", - сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос, состоялись ли уже какие-либо встречи, Хак заявил, что ООН "продолжает контакты на различных уровнях".

В понедельник, 24 июля, представители ООН, а также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, ранее участвовавший в переговорах по зерновой сделке, принимали участие в саммите продовольственных организаций в Риме.