На Украине призвали граждан готовиться к сложному отопительному сезону

По мнению директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, сезон будет сложнее предыдущего

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко призвал жителей страны готовиться к непростому отопительному сезону. По его словам, сезон будет сложнее предыдущего.

"Я советовал бы всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже сложнее, чем прошлая", - сказал он в видеозаписи, размещенной в украинском издании Klymenko Time. Также Харченко посоветовал украинцам запастись топливом для работы электрогенераторов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей, в энергосистему планируется добавление 1,7 ГВт мощности. "Одновременно ведутся работы по подготовке к зиме <…>. Ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме", - написал он. 21 июля Шмыгаль сообщал, что к тому времени в хранилищах Украины накоплено более 11,5 млрд куб. м газа.

Ранее Харченко сообщал, что полностью восстановить энергосистему Украины к следующему отопительному сезону почти нереально, скорее всего, восстановят около 15%.