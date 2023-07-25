На Украине наиболее плачевным признали состояние киевских мостов

Всего по стране признали неработоспособными 10% мостов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комиссия по проверке мостовых сооружений Украины признала состояние мостов в Киеве наиболее критическим во всей стране. Об этом сообщил директор Государственного дорожного научного исследовательского института Артем Безуглый.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить состояние мостов по всей стране, в том числе в Киеве. Ответственным за проверку президент Владимир Зеленский назначил вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова. 14 июля Кубраков заявил, что около 10% мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе киевские.

"На Украине на балансе местных властей числится более 28 тысяч мостовых сооружений. Комиссия собрала информацию о 23 тысячах. Насчитывается 10% неработоспособных аварийных мостов. Самая критическая ситуация в городе Киеве", - приводит его слова украинское издание "Общественное".

Кроме того, по данным издания, в Житомирской области прошла проверка мостовых сооружений, экспертизе подверглись четыре моста. По результатам исследования два моста были признаны ограниченно годными к использованию.

Ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что три ключевых моста в Ровно и Житомире находятся в критическом состоянии. Ведомство отмечало, что указанные мосты находятся в менее критическом состоянии, чем мостовые сооружения Киева.

В понедельник в Закарпатской области Украины рухнул мост через реку Тересва, который не ремонтировался 66 лет с момента постройки в 1957 году. Причиной обрушения Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины назвало грузовик, перевозивший песок.