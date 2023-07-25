На Хайнане будут внедрять модель найма исследовательских компаний в сфере семеноводства

Представители правительства города Санья отметили, что эта модель успешно зарекомендовала себя в качестве средства ускорения делового сотрудничества

САНЬЯ, 25 июля. /ТАСС/. Власти курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) намерены расширять использование модели CRO (контрактных исследовательских организаций) в сфере семеноводства. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

"Для ускорения процесса создания кремниевой долины Наньфань модель CRO в индустрии семеноводства может стать лучшим путем для отбора лучших из лучших", - заявили изданию власти города Санья. Как отметили представители правительства города, эта модель используется в сельскохозяйственной селекционной базе Наньфань около трех лет, и она успешно зарекомендовала себя в качестве средства ускорения делового сотрудничества.

В июне этого года власти Санья сформулировали план развития CRO-модели в сельскохозяйственном научно-техническом кластере Ячжоу. Он включает в себя в общей сложности 17 мер по содействию этого формата отношений между представителями бизнеса и научными организациями. Наукоград Ячжоу создал специальную платформу, где предприятия могут найти подрядчика по проектам в сфере генной инженерии.

Как отмечает газета, сейчас в наукограде Ячжоу собрано более 600 компаний, занимающихся бизнесом в сфере сельского хозяйства. Из них более 200 ведут проекты в сфере семеноводства.

Провинция Хайнань является одним из ключевых регионов Китая в сфере семеноводства. В 2019 году в Санья был создан сельскохозяйственный научно-технический кластер Ячжоу. Его общая площадь составляет около 70 кв. км. В состав агропарка входит сельскохозяйственная селекционная база Наньфань: ученые смогли вывести там более 20 тыс. новых сортов сельскохозяйственных культур, что составляет около 70% общенационального показателя Китая.