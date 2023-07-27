Сессия "ЕАЭС – Африка: горизонты сотрудничества". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках форума Россия - Африка проходит сессия "ЕАЭС – Африка: горизонты сотрудничества".

В ней принимают участие член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, президент комиссии Экономического сообщества центральноафриканских государств Жилберту да Пьедаде Вериссимо, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, вице-президент экономического сообщества западноафриканских государств Дамтьен Чинчибиджа, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Модератором выступает посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Учатники, в частности, обсудят влияние региональной интеграции на современную архитектуру мировой экономики и совместные шаги в поисках общего видения будущего интеграционного строительства в Евразии и Африке.