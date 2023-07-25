25 июля, 20:13
Военная операция на Украине

На Украине сообщили, что Запад предоставит Киеву более $240 млн на разминирование

Финансовую помощь Украина получит, в частности, от США, Евросоюза, Японии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Канады и Швейцарии, уточнила украинский министр экономики Юлия Свириденко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Запад предоставит Киеву финансовую помощь в размере более чем $240 млн на проведение работ по разминированию. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 25 июля 2023 года

"Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Канада, Швейцария, [Южная] Корея и Фонд Говарда Баффетта, <…> выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

25 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче военной помощи Киеву на сумму $400 млн. Ранее агентство Reuters информировало, что в рамках нового пакета возможно предоставление Украине не только вооружений, но и оборудования для разминирования. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал нехватку подобного оборудования в войсках. 

Теги:
УкраинаСШАВеликобританияНорвегияШвейцарияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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