Венгрия пообещала защитить своих фермеров любой ценой

Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь дал понять, что при необходимости правительство пойдет на одностороннее сохранение запрета на импорт украинских зерновых и масличных культур

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Венгрия будет защищать интересы своих фермеров всеми способами и любой ценой, даже если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в страны Центральной Европы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после совещания в Брюсселе с коллегами из Евросоюза.

Беседуя по его итогам с венгерскими журналистами, он дал понять, что в случае необходимости правительство страны пойдет на одностороннее сохранение эмбарго на импорт украинских зерновых и масличных культур. "Эта мера должна быть продлена <...>, чтобы [помочь] освободить место в хранилищах для нашей собственной продукции. Если в страну не будет поступать украинское зерно, то останется место для венгерского урожая", - процитировало главу Минсельхоза информационное агентство MTI.

Ранее во вторник Надь сообщил, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный пока до 15 сентября. В то же время они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности. По словам министра, необходимо улучшить функционирование этих маршрутов и "восстановить их первоначальное назначение", чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.

В апреле пять стран Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

19 июля глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории.