"Киви банк" частично ограничил вывод средств и снятие наличных из-за претензий ЦБ

Ограничительное предписание от Центробанка вступает в силу с 26 июля 2023 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Киви банк", принадлежащий группе Qiwi, из-за предписания Банка России частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. У регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации, сообщили в пресс-службе "Киви банка".

Ограничительное предписание от ЦБ вступает в силу с 26 июля 2023 года, банк находится в контакте с регулятором с целью уточнения деталей и устранения недочетов. "Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных", - добавили в банке.

Выявленные недочеты типичны для крупных организаций уровня "Киви банка", подчеркнули там. Кредитная организация надеется оперативно устранить выявленные недочеты, сняв введенные ограничения.

Между тем пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на кошельки, кроме самого Qiwi, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi осуществляются в обычном режиме.