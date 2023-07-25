Ленобласть планирует экспортировать в Африку около 800 тыс. тонн зерна

Отгрузка через терминал ООО "Порт Высоцкий" началась в апреле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Ленинградская область планирует экспортировать в Африку около 800 тыс. тонн зерна через терминал ООО "Порт Высоцкий" до конца 2023 года. Сейчас отгружено более 120 тыс. тонн зерновых, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Отгрузка через зерновой терминал ООО "Порт Высоцкий" в Африку началась в апреле 2023 года. К настоящему времени отгружено более 120 тыс. тонн зерновых. До конца текущего года через зерновой терминал суммарно планируется перевалить около 800 тыс. тонн зерновых", - рассказали в пресс-службе.

Зерновой терминал ООО "Порт Высоцкий" - это первый комплекс по перевалке зерновых на Балтике. Терминал рассчитан на перевалку 4 млн тонн зерна в год. Комплекс обладает парком хранения в 240 тыс. тонн и транспортным оборудованием мощностью 1 200 т/ч. До 2023 года терминал занимался перевалкой угля.

В порту Высоцк планируется построить еще один зерновой терминал. Также в Усть-Луге реализуется проект строительства зернового комплекса терминала Lugaport.

О развитии АПК

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в области реализуется региональная программа технической и технологической модернизации АПК. В рамках этой программы аграриям, при покупке новой техники и оборудования, возвращается до 50% стоимости техники. Техника может быть как отечественного, так и иностранного производства.

К 1 июля 2023 года в Ленинградской области аграриям уже просубсидирована покупка 431 единицы техники стоимостью 1,85 млрд рублей, сумма субсидии - 464 млн рублей.

В 2022 году с помощью господдержки предприятиями и фермерами приобретено 587 единиц техники и оборудования стоимостью 2,53 млрд рублей.

"На сегодня в хозяйствах региона нет сложностей с приобретением сельхозтехники или запасных частей. Ленинградская область по обеспеченности сельскохозяйственной техникой превосходит среднероссийские показатели. На 1 000 га пашни и 1 000 га посевов зерновых в России в среднем приходится 3,6 трактора и 2,5 зерноуборочных комбайна, в Ленинградской области - 8,9 трактора и 3,5 зерноуборочных комбайна", - сообщили в комитете.