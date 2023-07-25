25 июля, 20:45

Производство стали в ФРГ падает до уровня, который был в период пандемии

Как пишет Die Welt, это связано с падением спроса на сплав

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Производство стали в Германии падает до уровня, который наблюдался в период пандемии. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на данные экономического объединения сталелитейной промышленности.

Так, в первом полугодии производство необработанной стали упало на 5,3%, прокатной стали - на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причиной подобного кризиса, как пишет издание, является падение спроса на сталь, который усугубляется высокими ценами на энергоносители.

"Сталелитейная промышленность в Германии находится под давлением, в основном из-за стоимости электроэнергии, которая в стране все еще слишком высока", - заявила Керстин Мария Риппель, глава экономического объединения сталелитейной промышленности.

Несмотря на то что с 2022 года цены вновь упали, электроэнергия стоит в три раза дороже, чем до энергетического кризиса. Таким образом, в 2023 году германская сталелитейная промышленность, как указывает газета, должна будет понести дополнительные расходы в размере €1,25 млрд только на электроэнергию. Объединение ожидает, что к этому добавятся еще €800 млн, поскольку газ также стал дороже.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с импортом газа из России. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
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