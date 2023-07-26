Страховщиков могут начать наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО

В Минфине напомнили, что сейчас водитель может обратиться в Российский союз автостраховщиков в случае, если страховая компания отказывается заключать такой договор

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Кодекс об административных правонарушениях РФ может пополниться новыми составами правонарушений - воспрепятствование заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения со стороны страховых компаний. Об этом говорится в официальном ответе министерства финансов России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Запрос сенатора Кутепова касался оформления полиса ОСАГО для такси. По его словам, у таксистов сейчас есть "серьезные трудности" при его оформлении. Страховые компании не справляются с этим видом обязательного страхования, отказывают водителям такси в его оформлении, утверждает Кутепов.

"По информации Банка России, прорабатывается вопрос дополнения статьи 15.34.1 КоАП РФ новыми составами административных правонарушений, предусматривающими привлечение к административной ответственности за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО либо воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО", - говорится в документе за подписью замглавы Минфина Павла Кадочникова.

Также в Минфине добавляют, что в настоящее время водитель вправе обратиться в Российский союз автостраховщиков, если страховая компания отказывается либо уклоняется от заключения договора ОСАГО.

Согласно действующему законодательству, необоснованный отказ страховой организации, в том числе иностранной, страхового агента, брокера от заключения договоров ОСАГО грозит штрафом для должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.